В Карелии в Кондопожской ЦРБ вспыхнул пожар, погиб мужчина

В Кондопожской ЦРБ произошёл пожар, в результате которого погиб один пациент. Огонь вспыхнул ночью в отдельном корпусе взрослого инфекционного отделения и был быстро потушен, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в Telegram-канале.