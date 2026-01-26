В Карелии в Кондопожской ЦРБ вспыхнул пожар, погиб мужчина

В Кондопожской ЦРБ произошёл пожар, в результате которого погиб один пациент. Огонь вспыхнул ночью в отдельном корпусе взрослого инфекционного отделения и был быстро потушен, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в Telegram-канале.
Пожарные получили сигнал в 01:59 и ликвидировали возгорание уже к 02:29. Благодаря оперативной работе удалось избежать большего количества жертв и эвакуировать людей.
На момент происшествия в отделении находились восемь пациентов. Все они были благополучно переведены в основное здание больницы.
Однако трагедии избежать не удалось. Погиб одинокий пожилой мужчина, который как раз оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.
В расположенном на втором этаже детском отделении никто не пострадал. Одну маму с ребёнком переместили в основной корпус, а двоих детей с мамами отпустили домой.
Глава Карелии Артур Парфенчиков направил на место происшествия министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова. Чиновник уже прибыл в больницу для оценки ситуации.