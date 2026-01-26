CNN: в американском штате Мэн потерпел крушение бизнес-джет

Напомним, ранее стало известно, что число домохозяйств в США, оставшихся без электроснабжения из-за снежной бури, превысило 1 миллион. Самое большое число случаев было зафиксировано в штате Теннесси, где проблема коснулась более 306 тысяч домов. Кроме того, плохая погода спровоцировала резкое ухудшение дорожной и метеорологической обстановки. Экстренные службы были переведены на усиленный режим работы.