CNN: в американском штате Мэн потерпел крушение бизнес-джет

Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 разбился в американском штате Мэн, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Согласно их информации, воздушное судно потерпело крушение во время вылета из аэропорта Бангора. Данные о пострадавших и жертвах не приводятся.
Также остаётся неизвестной причина случившегося. Журналисты обратили внимание, что инцидент произошёл на фоне снежной бури, которая вместе с похолоданием обрушилась на некоторые территории США, включая штат Мэн. При этом в регионе наблюдается снегопад, который сопровождается плохой видимостью.
Напомним, ранее стало известно, что число домохозяйств в США, оставшихся без электроснабжения из-за снежной бури, превысило 1 миллион. Самое большое число случаев было зафиксировано в штате Теннесси, где проблема коснулась более 306 тысяч домов. Кроме того, плохая погода спровоцировала резкое ухудшение дорожной и метеорологической обстановки. Экстренные службы были переведены на усиленный режим работы.
Телекомпания CNN также проинформировала, что в следствие снежной бури в США погибли по меньшей мере семь человек. Такие случаи зафиксированы в нескольких штатах, включая Техас, Миссури и Канзас. Власти призвали жителей по возможности не покидать дома и соблюдать меры безопасности.