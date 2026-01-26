Пенсионер погиб при пожаре в больнице в Карелии

Во время пожара в больнице погиб пенсионер (архивное фото).
В Кондопожской Центральной районной больнице республики Карелия ночью 26 января произошел пожар. Во время него погиб пенсионер, сообщил губернатор Артур Парфенчиков в своих соцсетях.
«Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», — написал Парфенчиков в своем telegram-канале. По его словам, сигнал о пожаре во взрослом инфекционном отделении поступил в 01:59, в 02:29 он был ликвидирован.
На момент пожара в отделении были восемь человек. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двое детей с мамой отпущены домой. Сейчас на месте пожара работает глава минздрава Михаил Охлопков. Спецкомиссия будет устанавливать причины происшествия и размер ущерба.
