Пенсионер погиб при пожаре в больнице в Карелии

В Кондопожской Центральной районной больнице республики Карелия ночью 26 января произошел пожар. Во время него погиб пенсионер, сообщил губернатор Артур Парфенчиков в своих соцсетях.

Во время пожара в больнице погиб пенсионер (архивное фото).

«Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер», — написал Парфенчиков в своем telegram-канале. По его словам, сигнал о пожаре во взрослом инфекционном отделении поступил в 01:59, в 02:29 он был ликвидирован.

На момент пожара в отделении были восемь человек. Одну маму с ребенком перевели в основной корпус, двое детей с мамой отпущены домой. Сейчас на месте пожара работает глава минздрава Михаил Охлопков. Спецкомиссия будет устанавливать причины происшествия и размер ущерба.

Ранее в Первоуральске Свердловской области 4 января произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме, после хлопка загорелись три квартиры, пострадали несколько человек. Тогда на место оперативно выезжали городские и региональные власти, а причины происшествия и возможные нарушения правил безопасности переданы на проверку ответственным службам.