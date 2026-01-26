Киношная афера в Андижане: лжесиловики выманили у криптотрейдера $100 тысяч и подсунули фальшивку

Злоумышленники заранее договорились о встрече с криптотрейдером, после чего разыграли классическую сцену из фильмов: представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что якобы задержали его с поличным. Под угрозой возбуждения уголовного дела мошенники путём вымогательства получили от мужчины криптовалюту на сумму 100 тысяч долларов.
На этом они не остановились. Войдя в доверие и окончательно убедив потерпевшего в своей «служебной принадлежности», аферисты передали ему 160 тысяч долларов — правда, купюры оказались поддельными. По их плану, торговец должен был обменять фальшивые доллары на криптовалюту, тем самым увеличив их «добычу».
Однако сценарий дал сбой. В ходе проведённых оперативных мероприятий лжесотрудники были задержаны, а их противоправные действия пресечены.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере), а также по пункту «а» части 3 статьи 176 УК (изготовление и сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). Следственные действия продолжаются.