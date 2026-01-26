Ричмонд
Киношная афера в Андижане: лжесиловики выманили у криптотрейдера $100 тысяч и подсунули фальшивку

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 января). Интересная и почти голливудская история произошла в Андижане. Трое молодых мошенников в возрасте 23, 27 и 30 лет решили провернуть эффектную аферу и «развести» известного в городе торговца криптовалютой.

Источник: Vaib.Uz

Злоумышленники заранее договорились о встрече с криптотрейдером, после чего разыграли классическую сцену из фильмов: представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что якобы задержали его с поличным. Под угрозой возбуждения уголовного дела мошенники путём вымогательства получили от мужчины криптовалюту на сумму 100 тысяч долларов.

На этом они не остановились. Войдя в доверие и окончательно убедив потерпевшего в своей «служебной принадлежности», аферисты передали ему 160 тысяч долларов — правда, купюры оказались поддельными. По их плану, торговец должен был обменять фальшивые доллары на криптовалюту, тем самым увеличив их «добычу».

Однако сценарий дал сбой. В ходе проведённых оперативных мероприятий лжесотрудники были задержаны, а их противоправные действия пресечены.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере), а также по пункту «а» части 3 статьи 176 УК (изготовление и сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). Следственные действия продолжаются.