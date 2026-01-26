Киношная афера в Андижане: лжесиловики выманили у криптотрейдера $100 тысяч и подсунули фальшивку

На этом они не остановились. Войдя в доверие и окончательно убедив потерпевшего в своей «служебной принадлежности», аферисты передали ему 160 тысяч долларов — правда, купюры оказались поддельными. По их плану, торговец должен был обменять фальшивые доллары на криптовалюту, тем самым увеличив их «добычу».