Проскочить любой ценой: новые приключения «Дамаса» на перекрёстке

На этот раз герой ролика решил проскочить перекрёсток на красный свет, несмотря на «зебру» и очевидный запрет. Правда, на его беду, впереди ехал такой же лихач. Тот сначала уверенно проскочил на мигающий жёлтый, но в последний момент всё-таки вспомнил о здравом смысле и нажал на тормоз.