Проскочить любой ценой: новые приключения «Дамаса» на перекрёстке

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 января). В соцсетях появилось видео с очередным странным водителем «Дамаса». В Узбекистане про эти микровэны уже давно ходят легенды: они умеют пролезть там, где не пролезает никто.

Источник: Vaib.Uz

На этот раз герой ролика решил проскочить перекрёсток на красный свет, несмотря на «зебру» и очевидный запрет. Правда, на его беду, впереди ехал такой же лихач. Тот сначала уверенно проскочил на мигающий жёлтый, но в последний момент всё-таки вспомнил о здравом смысле и нажал на тормоз.

Ехавший сзади водитель «Дамаса» этот манёвр явно не оценил. Останавливаться по примеру коллеги он не стал и решил объехать его. Однако что-то пошло не так: автомобиль занесло, микровэн вылетел на разделяющий бордюр, снёс знак «Пешеходный переход» и оказался на встречной полосе.

К счастью, в этот момент ни пешеходов, ни других автомобилей рядом не было — иначе история могла закончиться куда трагичнее.

Самое удивительное в этой истории — финал. Водитель «Дамаса», не особо переживая за последствия, просто нажал на газ и спокойно поехал дальше, оставив после себя поваленный знак и вопросы без ответов.

Интересно, нашли ли его правоохранители и заставили ли возместить причинённый ущерб, или этот заезд так и останется очередной легендой из серии «Дамас может всё»?