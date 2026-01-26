Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани части БПЛА упали на территориях предприятий, пострадал человек

В Славянске-на-Кубани в результате беспилотной атаки получили повреждения семь частных домов.

Источник: Аргументы и факты

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников упали на территориях двух предприятий и семи домов, и в результате пострадал один человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Человек получил травму, не угрожающую жизни, находясь на территории предприятий. Его госпитализировали, уточнили в оперштабе.

На данной территории также произошли пожары, их ликвидируют.

Что касается домов, пострадали частные домовладения (о трех из них уже сообщалось ночью): где-то выбило окна, а где-то повредились крыша и навес.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше