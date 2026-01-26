На Кубани части БПЛА упали на территориях предприятий, пострадал человек

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников упали на территориях двух предприятий и семи домов, и в результате пострадал один человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Человек получил травму, не угрожающую жизни, находясь на территории предприятий. Его госпитализировали, уточнили в оперштабе.
На данной территории также произошли пожары, их ликвидируют.
Что касается домов, пострадали частные домовладения (о трех из них уже сообщалось ночью): где-то выбило окна, а где-то повредились крыша и навес.
