Полянский подверг ОБСЕ жесткой критике за провал миссии по урегулированию на Украине

Ранее о кризисе в ОБСЕ заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам которого организация «упала так низко, что дальше некуда», а разговоры о ее «реанимировании» вызывают вопросы. При этом Россия не планирует выходить из ОБСЕ, поскольку, как отмечал министр, в ней продолжают состоять страны, которых в Москве считают здравомыслящими, среди них он называл Венгрию и Словакию.