Полянский подверг ОБСЕ жесткой критике за провал миссии по урегулированию на Украине

ОБСЕ не может вести мониторинг перемирия на Украине, заявил Полянский.
ОБСЕ не может выполнять функции мониторинга перемирия на Украине, поскольку утратила доверие в период реализации минских договоренностей. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.
«Еще до начала СВО можно было сказать, что организация провалила тест на эффективность — это касается в первую очередь минских соглашений», — передает РБК слова Полянского. В связи с этим нынешние обсуждения возможного участия ОБСЕ в формируемой, как ожидается, по итогам договоренностей по урегулированию украинского кризиса схеме, в роли мониторинговой миссии, лишены смысла.
Ранее о кризисе в ОБСЕ заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам которого организация «упала так низко, что дальше некуда», а разговоры о ее «реанимировании» вызывают вопросы. При этом Россия не планирует выходить из ОБСЕ, поскольку, как отмечал министр, в ней продолжают состоять страны, которых в Москве считают здравомыслящими, среди них он называл Венгрию и Словакию.