Имущество Полежайкина из «Папиных дочек» объявили в розыск по одной причине

У российского актера Михаила Казакова, известного по сериалу «Папины дочки» и киножурналу «Ералаш», начались проблемы с приставами. Как следует из судебных материалов, его имущество объявили в розыск на фоне крупной задолженности.
По данным, на которые ссылается ТАСС, поиском занимается специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов, созданное для розыска скрывающихся должников и их активов. Общая сумма претензий к Казакову приближается к 2 млн рублей. Более 1,4 млн рублей из этой суммы приходится на неоплаченные кредиты.
Какое именно имущество актера оказалось в розыске и может попасть под взыскание, в документах не уточняется.
Ранее сообщалось, что Михаил Казаков оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов, который размещен на «Госуслугах». По опубликованным данным, запись появилась 8 сентября 2025 года, а сумма долга на тот момент составляла 216 303,56 рубля.
Иск о взыскании алиментов подала бывшая супруга актера Елена. Выплаты назначили на содержание общего сына, а также дочери женщины, в отношении которой Казаков оформил отцовство в период брака. Решение было принято Заволжским районным судом Твери в октябре 2023 года.
Позднее суд определил место проживания ребенка с отцом. После этого Казакова освободили от обязанности выплачивать алименты, и уже 3 октября 2025 года артист подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов.
В «Папиных дочках» Михаил Казаков сыграл одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Илью Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в «Ералаше».
