Имущество Полежайкина из «Папиных дочек» объявили в розыск по одной причине

По данным, на которые ссылается ТАСС, поиском занимается специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов, созданное для розыска скрывающихся должников и их активов. Общая сумма претензий к Казакову приближается к 2 млн рублей. Более 1,4 млн рублей из этой суммы приходится на неоплаченные кредиты.