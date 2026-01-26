Полянский оценил риски большой войны в Европе после завершения СВО

«Многие в Европе воспринимают Украину как некий буфер между Европой и Россией, но все понимают, что этот буфер свой потенциал исчерпал и что украинский конфликт движется к завершению не на тех условиях, на которые Киев мог рассчитывать в 2022 году, когда через месяц после начала СВО мы были близки к соглашению. Раскручивание риторики о российской угрозе было и до СВО и происходило независимо от Украины», — сказал Полянский в интервью РБК. Он добавил, что о необходимости коллективной жесткой линии ЕС и НАТО в отношении России задолго до украинского кризиса говорили страны Балтии и Польша.