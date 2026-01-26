Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженные люди открыли огонь по зрителям футбольного матча в Мексике

Люди с оружием открыли огонь по зрителям во время футбольного матча в Мексике, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает издание La Jornada.

В Мексике вооруженные люди напали на людей.

Люди с оружием открыли огонь по зрителям во время футбольного матча в Мексике, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает издание La Jornada.

«В результате атаки погибло 11 человек и 12 получили ранения», — говорится в материале. Инцидент произошел во время любительской встречи на стадионе «Кампос де лас Кабаньяс». К спортивной площадке подъехали два пикапа, из которых вышли четверо мужчин и начали хаотичную стрельбу по болельщикам и игрокам.

Отмечается, что 10 человек скончались на месте, еще один умер по дороге в медицинское учреждение. На территории стадиона правоохранители обнаружили порядка сотни стреляных гильз. Перестрелка продолжалась несколько минут. Звуки выстрелов были слышны даже в соседнем городе Ирапуато, который находится примерно в 15 километрах от места происшествия. Нападавшие скрылись, их местонахождение пока не установлено. Правоохранительные органы проводят масштабную операцию по установлению личностей злоумышленников и выяснению всех обстоятельств случившегося.