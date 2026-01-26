Вооруженные люди открыли огонь по зрителям футбольного матча в Мексике

Отмечается, что 10 человек скончались на месте, еще один умер по дороге в медицинское учреждение. На территории стадиона правоохранители обнаружили порядка сотни стреляных гильз. Перестрелка продолжалась несколько минут. Звуки выстрелов были слышны даже в соседнем городе Ирапуато, который находится примерно в 15 километрах от места происшествия. Нападавшие скрылись, их местонахождение пока не установлено. Правоохранительные органы проводят масштабную операцию по установлению личностей злоумышленников и выяснению всех обстоятельств случившегося.