В Ростовской области ночью 26 января отразили атаку дронов ВСУ

Слюсарь: В Каменске-Шахтинском уничтожены дроны ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, противник атаковал регион вечером 25 января и ночью 26-го. Силы ПВО отразили налет и ликвидировали дроны ВСУ в городе Каменске-Шахтинском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал губернатор в Telegram-канале.заверил Слюсарь, добавив, что в Ростовской области сохраняется режим ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских дронов на Краснодарский край в ночь на понедельник 26 января есть один пострадавший. Человек был ранен при попадании осколков на территорию предприятий в населённом пункте Славянск-на-Кубани.

Кроме того, Минобороны РФ рассказало, что за сутки 25 января системы ПВО сбили 68 дронов ВСУ и 31 снаряд HIMARS над регионами страны.

