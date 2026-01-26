В Конго не менее 25 человек погибли из-за атаки боевиков

В Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 25 человек в результате нападения боевиков группировки «Объединение демократических сил», передает агентство Associated Press.
По информации правозащитных организаций в ДР Конго, в провинции Итури 15 человек были заперты в доме и сожжены заживо, ещё семь человек были расстреляны. Кроме того, боевики убили еще трех человек в административном районе Валезе Вокуту.
Отмечается, что заявления от Объединенных демократических сил Конго об атаке не последовало.
Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго затонуло судно, на борту которого находились более 800 пассажиров.