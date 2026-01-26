Ричмонд
Два человека погибли в результате пожара на улице Молдавская в Москве

Двое мужчин 1956 и 1958 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме на столичной улице Молдавская. Об этом в понедельник, 26 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точные выводы специалисты сделают после пожарно-технической экспертизы.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре, — добавила она.

25 января в подмосковном муниципальном округе Истра в жилом доме также произошел пожар, в результате которого есть погибшие. Загорелся двухэтажный дом из пеноблоков в деревне Селеваниха.