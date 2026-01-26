Два человека погибли в результате пожара на улице Молдавская в Москве

Двое мужчин 1956 и 1958 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме на столичной улице Молдавская. Об этом в понедельник, 26 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.