Российские силы ПВО уничтожили за ночь 40 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 января сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Так, 34 БПЛА было уничтожено в Краснодарском крае, четыре — над акваторией Азовского моря и по одному — в Брянской и Калужской областях.
Ранее сообщалось, что при атаке украинских дронов на Краснодарский край в ночь на понедельник 26 января есть один пострадавший. Человек был ранен при попадании осколков на территорию предприятий в населённом пункте Славянск-на-Кубани.
В Ростовской области в ночь на 25 января силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. Отмечается, что люди не пострадали. После БПЛА повреждения получили один из частных домов и автомобиль.
Также Минобороны РФ проинформировало о том, что системы ПВО России сбили 68 дронов ВСУ и 31 снаряд HIMARS за сутки 25 января.