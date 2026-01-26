Актер из «Папиных дочек» Казаков задолжал 1,4 миллиона рублей по кредитам

В октябре прошлого года актер попал в реестр неплательщиков алиментов. На тот момент сумма его долгов превышала 2,3 миллиона рублей. Позднее Казаков объяснил, почему оказался в реестре. По его словам, это произошло после обращений его бывшей жены. Актер подчеркнул, что ему пришлось доказывать в суде, что их общий сын живет с ним, а не с экс-супругой.