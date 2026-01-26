Актер из «Папиных дочек» Казаков задолжал 1,4 миллиона рублей по кредитам

Имущество актера Михаила Казакова, имеющего задолженность по кредитным платежам на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, объявили в розыск. Об этом в понедельник, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что звезду «Папиных дочек» объявили в розыск спецподразделением Федеральной службы судебных приставов, созданным для поиска скрывающихся должников и их активов. Объектом розыска является имущество должника. Какое именно имущество актера разыскивают — не указано.
Помимо этого, также стало известно, что Казаков имеет неоплаченную задолженность почти на два миллиона рублей. Из них более 1,4 миллиона рублей касаются неоплаченных кредитов, уточняется в публикации.
В октябре прошлого года актер попал в реестр неплательщиков алиментов. На тот момент сумма его долгов превышала 2,3 миллиона рублей. Позднее Казаков объяснил, почему оказался в реестре. По его словам, это произошло после обращений его бывшей жены. Актер подчеркнул, что ему пришлось доказывать в суде, что их общий сын живет с ним, а не с экс-супругой.
