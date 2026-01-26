Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карелии при ночном пожаре в районной больнице погиб пациент

В городе Кондопога в Карелии в инфекционном отделении центральной районной больницы произошел пожар.

Источник: Аргументы и факты

В городе Кондопога в Карелии в инфекционном отделении центральной районной больницы произошел пожар, в результате чего погиб один человек, сообщил в мессенджерах глава республики Артур Парфенчиков.

Возгорание возникло ночью, с 25 на 26 января, во взрослом инфекционном отделении на первом этаже больницы (отдельный корпус), когда там находились восемь пациентов.

«Оперативно сработала пожарная команда: сигнал поступил в 01:59,а в 02:29 пожар был ликвидирован», — уточнил чиновник.

Погибшим является пожилой мужчина, в момент происшествия он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

В детском отделении, находящемся на втором этаже, никто не пострадал. Одна женщина с ребенком была переведена в основной корпус, а еще двоих детей с матерью отпустили домой. Что касается пациентов из инфекционного отделения, их перевели в основное здание.

«Направил в больницу министра здравоохранения Михаила Охлопкова. Он уже на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия», — проинформировал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошел пожар в частном доме в станице Холмская, в результате чего погибли женщина и трое детей.