В Карелии при ночном пожаре в районной больнице погиб пациент

В городе Кондопога в Карелии в инфекционном отделении центральной районной больницы произошел пожар, в результате чего погиб один человек, сообщил в мессенджерах глава республики Артур Парфенчиков.
Возгорание возникло ночью, с 25 на 26 января, во взрослом инфекционном отделении на первом этаже больницы (отдельный корпус), когда там находились восемь пациентов.
«Оперативно сработала пожарная команда: сигнал поступил в 01:59,а в 02:29 пожар был ликвидирован», — уточнил чиновник.
Погибшим является пожилой мужчина, в момент происшествия он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.
В детском отделении, находящемся на втором этаже, никто не пострадал. Одна женщина с ребенком была переведена в основной корпус, а еще двоих детей с матерью отпустили домой. Что касается пациентов из инфекционного отделения, их перевели в основное здание.
«Направил в больницу министра здравоохранения Михаила Охлопкова. Он уже на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия», — проинформировал Парфенчиков.
