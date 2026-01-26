В Мексике на футбольном поле неизвестные застрелили 11 человек

По меньшей мере 11 человек были убиты неизвестными людьми, которые открыли стрельбу по группе людей на футбольном поле в мексиканском штате Гуанахуато, написала газета Jornada со ссылкой на власти муниципалитета Саламанка.
Нападение на местных жителей произошло вечером 25 января в населённом пункте Лома де Флорес.
«В результате произошедшего 11 человек погибли, 10 из них скончались на месте, и один человек умер в больнице», — сказано в публикации.
Также сообщается о 12 пострадавших. Их госпитализировали. После стрельбы преступники скрылись. Сейчас правоохранительные органы ведут розыск участников атаки.
Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что в окрестностях города Гвадалахары (мексиканский штат Халиско), который был выбран как одно из мест проведения чемпионата мира по футболу 2026 года, было обнаружено около 500 мешков с человеческими останками. Находку сделали поисковые группы и местные власти. Несколько скрытых захоронений были обнаружены в течение года в зоне радиусом 20 км от стадиона «Акрон».
23 января сообщалось, что в городе Кульякан (мексиканский штат Синалоа) похители 20-летнюю модель OnlyFans Николь Пардо Молину. На неё напали в дневное время недалеко от местного торгового центра.