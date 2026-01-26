Ричмонд
Пожилой мужчина скончался в результате пожара в ЦРБ в Карелии

Один человек погиб в результате пожара, произошедшем в инфекционном отделении Кондопожской центральной районной больницы в Карелии. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Жертвой оказался одинокий пожилой мужчина — он пришел в учреждение для оформления перевода в психоневрологический диспансер. Всего в момент возникновения возгорания в отделении находились восемь пациентов — их перевели в основное здание.

— В детском отделении, которое расположено на втором этаже, никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося будем разбираться, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

В этот же день двое мужчин 1956 и 1958 года рождения погибли в результате пожара, который произошел в жилом доме на улице Молдавская. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.