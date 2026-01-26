Уфа стала лидером по числу отравлений наркотиками в Башкирии

В Башкирии снизилось количество случаев отравления наркотиками и психоактивными веществами. Тем не менее, почти в каждом втором подобном инциденте медикам не удается спасти пострадавшего.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за 12 месяцев 2025 года было зарегистрировано 217 подобных отравлений, что на 10% меньше, чем годом ранее. Однако 112 случаев закончились смертельным исходом.
Основная часть отравлений, 148 случаев, зафиксирована в столице республики, Уфе. Также значительное число пострадавших было в Стерлитамаке (20 случаев), Белорецке, Нефтекамске, Туймазах (по 5 случаев в каждом городе) и Уфимском районе.
Общий показатель по республике составил 5,4 случая на 100 тысяч жителей, что также немного ниже уровня 2024 года, когда этот коэффициент был равен 6, сообщает UfaTime.ru.
