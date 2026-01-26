Трампу пригрозили импичментом из-за военных планов в отношении Гренландии

Источники телеканала полагают, что администрация Трампа идет к крупной военной операции.
Конгрессмены в США пригрозили возможным импичментом Дональду Трампу в случае военного вторжения в Гренландию. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на осведомленные источники. Поводом стали заявления заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, который в эфире прямо исключить силовой вариант действий США в отношении острова после недавней военной операции в Венесуэле.
«Администрация (Белого дома — прим. URA.RU), похоже, снова движется вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — цитирует CNN одного из собеседников, знакомого с обсуждениями в Конгрессе. Он уточнил, что отсутствие прямого отказа от идеи силового захвата Гренландии вызвало тревогу как у демократов, так и у части республиканцев.
Источники издания утверждают, что законодатели уже связались с сенатором Марко Рубио и рядом высокопоставленных чиновников Белого дома. Конгрессмены изложили свои опасения и рекомендовали администрации не предпринимать никаких шагов в отношении Гренландии без официального мандата Конгресса. Отдельные республиканцы, по данным телеканала, прямо предупредили представителей Белого дома, что любое военное вторжение на остров без согласования с парламентом может стать основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Ранее британское издание The Daily Mail со ссылкой на источники сообщало, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план военного вторжения в Гренландию, однако Объединенный комитет начальников штабов выступил против. В окружении президента связывали силовое давление на остров как с «успешной» операцией по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, так и с попыткой отвлечь внимание избирателей от состояния экономики перед выборами в конгресс.