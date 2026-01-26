Трампу пригрозили импичментом из-за военных планов в отношении Гренландии

Источники издания утверждают, что законодатели уже связались с сенатором Марко Рубио и рядом высокопоставленных чиновников Белого дома. Конгрессмены изложили свои опасения и рекомендовали администрации не предпринимать никаких шагов в отношении Гренландии без официального мандата Конгресса. Отдельные республиканцы, по данным телеканала, прямо предупредили представителей Белого дома, что любое военное вторжение на остров без согласования с парламентом может стать основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа.