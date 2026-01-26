Россия вооружилась новыми дронами-убийцами — их собирают на Урале

«Уралдронзавод» был создан в Свердловской области командой разработчиков FPV-дрона «Упырь». Российские военные применяют этот беспилотник для поражения лодок с десантом на Днепре, укрепленных позиций и опорных пунктов. В марте 2024 года, по данным предприятия, «Упырь» поразил американский танк Abrams, а также БМП Bradley и другую бронетехнику Вооруженных сил Украины. Дрон относят к «народным» проектам — его разработку и запуск в серию профинансировали частные пожертвования граждан, сейчас он серийно поставляется в войска.