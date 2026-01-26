Россия вооружилась новыми дронами-убийцами — их собирают на Урале

Уральские беспилотники успешно наносят удары по целям на СВО.
Новые ударные дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» начали применять в зоне проведения специальной военной операции. По данным разработчика, беспилотники несут 10-килограммовые мины и предназначены для поражения укрепленных полевых сооружений и снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения.
«Дроны “Упырь-18”, получившие свое название за 18-дюймовую раму, способны нести 10-килограммовую мину на десятки километров, поражая укрепленные блиндажи и позиции противника. Повышенная грузоподъемность также позволяет использовать их для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения», — передает ТАСС.
Новые аппараты создавались с учетом опыта применения более легких FPV-дронов «Упырь» в зоне СВО. Конструкторы усилили раму и силовую установку, адаптировали систему подвески боевой нагрузки и связи для работы на увеличенных дистанциях. На предприятии заявили о намерении нарастить выпуск «Упыря-18» и расширить линейку вариантов боевой нагрузки под задачи фронтовых подразделений.
«Уралдронзавод» был создан в Свердловской области командой разработчиков FPV-дрона «Упырь». Российские военные применяют этот беспилотник для поражения лодок с десантом на Днепре, укрепленных позиций и опорных пунктов. В марте 2024 года, по данным предприятия, «Упырь» поразил американский танк Abrams, а также БМП Bradley и другую бронетехнику Вооруженных сил Украины. Дрон относят к «народным» проектам — его разработку и запуск в серию профинансировали частные пожертвования граждан, сейчас он серийно поставляется в войска.