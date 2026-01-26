Ричмонд
В Свердловском районе Иркутска 15-летний пешеход пострадал в ДТП

Водитель иномарки «Тойота Королла Спасио» сбил подростка на улице Улан-Баторская.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свердловском районе Иркутска 15-летний пешеход пострадал в ДТП. Авария произошла днем 25 января 2026 года на улице Улан-Баторская. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— 52-летний водитель иномарки «Тойота Королла Спасио» наехал на подростка, который переходил дорогу не по «зебре», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший получил травмы. Его госпитализировали в больницу. Госавтоинспекторы начали проверку, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Прокуратура также подключилась к ситуации.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в предместье Рабочее в столице региона планируют комплексную застройку возле Ушаковки. Там будут строить дома высотой от девяти этажей и более.