В Свердловском районе Иркутска 15-летний пешеход пострадал в ДТП. Авария произошла днем 25 января 2026 года на улице Улан-Баторская. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— 52-летний водитель иномарки «Тойота Королла Спасио» наехал на подростка, который переходил дорогу не по «зебре», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пострадавший получил травмы. Его госпитализировали в больницу. Госавтоинспекторы начали проверку, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Прокуратура также подключилась к ситуации.
