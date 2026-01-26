Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арест фигурантки дела о похищении подростка в российском городе обжалуют

Адвокаты подозреваемой по делу о мошенничестве, связанном с исчезновением 14-летнего подростка в Красноярске, намерены обжаловать меру пресечения.

Адвокаты подозреваемой по делу о мошенничестве, связанном с исчезновением 14-летнего подростка в Красноярске, намерены обжаловать меру пресечения. Как сообщила РИА Новости адвокат Елена Сухих, жалобу в Красноярский краевой суд подадут в ближайшее время.

По словам адвоката, сторона защиты настаивает, что в данной ситуации более уместной мерой мог бы стать запрет определенных действий. Именно этот вариант, как отметила Сухих, считают оптимальным.

По версии следствия, 22 января подросток ушел из дома в Красноярске вместе с неизвестным. Отец обратился в полицию после того, как сын пропал. Параллельно поступала информация о хищении около 3 млн рублей из сейфов.

В пятницу вечером подростка нашли в съемной квартире. Он находился вместе с девушкой, которая приехала из Сургута.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 27 суток.

Ранее также сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела о похищении 14-летнего подростка в Красноярске задержали 18-летнюю жительницу Сургута.

Читайте также: Выяснилось, какую страну назвали самой распутной в мире.