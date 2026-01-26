Нарышкин рассказал о реакции Запада на «Орешник».
Западные специалисты признали отсутствие у них военно-технических возможностей для перехвата российского баллистического комплекса «Орешник». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы», — заявил он. Информацию передает РИА Новости.
Ранее глава СВР прокомментировал применение армией России комплекса «Орешник», использованного несколько недель назад для атаки по цели на территории Украины. Он напомнил, что тогда высокоточным ударом был поражен объект, связанный с оборонно-промышленным комплексом страны, передает Общественная Служба Новостей. Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, речь шла об авиазаводе, расположенном на территории Львовской области.