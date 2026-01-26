Нарышкин заявил о признании Западом беспомощности перед «Орешником»

Ранее глава СВР прокомментировал применение армией России комплекса «Орешник», использованного несколько недель назад для атаки по цели на территории Украины. Он напомнил, что тогда высокоточным ударом был поражен объект, связанный с оборонно-промышленным комплексом страны, передает Общественная Служба Новостей. Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, речь шла об авиазаводе, расположенном на территории Львовской области.