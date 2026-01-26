Над Россией ночью сбили 40 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили над страной 40 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 34 БПЛА, перехватили в Краснодарском крае, уточнило ведомство.
По его информации, еще 4 беспилотных летательных аппарата были ликвидированы над акваторией Азовского моря и по 1 — в Брянской и Калужской областях.
Атаки отражались дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск, с 25 на 26 января.
Оперштаб Кубани проинформировал, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников упали на территориях двух предприятий и семи домов и пострадал один человек.
