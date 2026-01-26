Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией ночью сбили 40 украинских беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о работе сил противовоздушной обороны в ночное время.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили над страной 40 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, 34 БПЛА, перехватили в Краснодарском крае, уточнило ведомство.

По его информации, еще 4 беспилотных летательных аппарата были ликвидированы над акваторией Азовского моря и по 1 — в Брянской и Калужской областях.

Атаки отражались дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск, с 25 на 26 января.

Оперштаб Кубани проинформировал, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников упали на территориях двух предприятий и семи домов и пострадал один человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше