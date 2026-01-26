Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге Киргизии

Институт сейсмологии Национальной академии наук Киргизии сообщает о землетрясении магнитудой 4,2 по шкале Рихтера, произошедшем в Ошской области.
Подземные толчки были зарегистрированы в понедельник. Очаг землетрясения находился на территории Ошской области, примерно в 3 км к юго-западу от населенного пункта Каблан-Кель и в 45 км к юго-востоку от второго по величине города Киргизии — Оша.
Как уточнили специалисты института, интенсивность землетрясения в населенных пунктах республики составила: в селах Алга-Бас и Каблан-Кель — 3,5 балла, в селах Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке и Алга — 3 балла.
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что у побережья Курильских островов в Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.