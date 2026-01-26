Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге Киргизии

Подземные толчки были зарегистрированы в понедельник. Очаг землетрясения находился на территории Ошской области, примерно в 3 км к юго-западу от населенного пункта Каблан-Кель и в 45 км к юго-востоку от второго по величине города Киргизии — Оша.