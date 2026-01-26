Ричмонд
Умер известный бодибилдер Андреа Лорини из Италии

Известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини, который выступал под псевдонимом Гигант, умер.

Источник: Аргументы и факты

Известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини, выступавший под псевдонимом Гигант, скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщает британская газета The Daily Star.

Спортсмена нашла без сознания его мать в доме в коммуне Кьяри. Лорини умер в реанимации больницы от инфекционного заболевания — некротизирующий фасциит.

По словам родственников, к развитию этой болезни мог привести прием стероидов и допинга.

Андреа Лорини работал фитнес-инструктором в родной коммуне и принимал участие в престижных соревнованиях по бодибилдингу. В 2017 и 2019 годах он занял третьи места в категории до 90 кг на соревнованиях под эгидой Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB). До пандемии коронавируса Лорини считался одним из сильнейших итальянских бодибилдеров.

Ранее сообщалось, что в Великобритании скончался 20-летний любительский футболист Люк Абрахамс. Причиной смерти стали сепсис и некротизирующий фасциит — редкая инфекция, поражающая мягкие ткани.