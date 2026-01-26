Умер известный бодибилдер Андреа Лорини из Италии

Андреа Лорини работал фитнес-инструктором в родной коммуне и принимал участие в престижных соревнованиях по бодибилдингу. В 2017 и 2019 годах он занял третьи места в категории до 90 кг на соревнованиях под эгидой Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB). До пандемии коронавируса Лорини считался одним из сильнейших итальянских бодибилдеров.