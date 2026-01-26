В США будут судить мужчину, скормившего девочку аллигаторам в 1988 году

В Соединенных Штатах возобновилось судебное разбирательство по делу 76-летнего Харрела Брэдди из Флориды. В 1988 году он оставил пятилетнюю девочку на погибель аллигаторам, сообщает издание People.
Согласно материалам дела, в ноябре 1988 года Брэдди вступил в конфликт со своей сожительницей и, усадив ее и дочь в автомобиль, отправился в неизвестном направлении. Во время поездки женщина попыталась сбежать, но Брэдди связал ее и поместил в багажник. Позже он жестоко избил ее и оставил на поле, считая, что она не выживет.
Девочку же он отвез на так называемую Аллею Аллигаторов и оставил там на растерзание хищникам. Однако женщина выжила и начала поиски своего ребенка. Останки девочки были обнаружены лишь спустя несколько дней в ареале обитания рептилий.
В 2007 году Брэдди был приговорен к высшей мере наказания, но в 2017 году этот приговор был отменен из-за изменений в законодательстве штата. Теперь ему грозит повторное судебное разбирательство, и, возможно, первоначальный приговор будет восстановлен, отмечает издание.