В США будут судить мужчину, скормившего девочку аллигаторам в 1988 году

Согласно материалам дела, в ноябре 1988 года Брэдди вступил в конфликт со своей сожительницей и, усадив ее и дочь в автомобиль, отправился в неизвестном направлении. Во время поездки женщина попыталась сбежать, но Брэдди связал ее и поместил в багажник. Позже он жестоко избил ее и оставил на поле, считая, что она не выживет.