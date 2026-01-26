Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США будут судить мужчину, скормившего девочку аллигаторам в 1988 году

В США мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам, поругавшись с ее матерью.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах возобновилось судебное разбирательство по делу 76-летнего Харрела Брэдди из Флориды. В 1988 году он оставил пятилетнюю девочку на погибель аллигаторам, сообщает издание People.

Согласно материалам дела, в ноябре 1988 года Брэдди вступил в конфликт со своей сожительницей и, усадив ее и дочь в автомобиль, отправился в неизвестном направлении. Во время поездки женщина попыталась сбежать, но Брэдди связал ее и поместил в багажник. Позже он жестоко избил ее и оставил на поле, считая, что она не выживет.

Девочку же он отвез на так называемую Аллею Аллигаторов и оставил там на растерзание хищникам. Однако женщина выжила и начала поиски своего ребенка. Останки девочки были обнаружены лишь спустя несколько дней в ареале обитания рептилий.

В 2007 году Брэдди был приговорен к высшей мере наказания, но в 2017 году этот приговор был отменен из-за изменений в законодательстве штата. Теперь ему грозит повторное судебное разбирательство, и, возможно, первоначальный приговор будет восстановлен, отмечает издание.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше