Задержания, суды и скандал: хроника разгрома азербайджанского клана в Екатеринбурге

Подробности уголовного дела стали известны лишь на следующий день. Фигурантов подозревают в убийстве торговца Юниса Пашева в 2001-м, покушении на его друга Фехруза в 2010-м, который пытался привлечь преступников к уголовной ответственности, и убийстве Икрома Гаджиева в 2011 году. Известно, что семеро из них свою вину не признали. По слухам, обличающие на всех показания мог дать Мазахир Сафаров. Силовики вывозили его на место преступлений для дачи показаний.