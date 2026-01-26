Задержания, суды и скандал: хроника разгрома азербайджанского клана в Екатеринбурге

Шахин Шыхлински не согласен с обвинением.
В Екатеринбурге 26 января начинается разбирательство по уголовным делам азербайджанцев, которые якобы занимались убийствами и покушениями на соотечественников ради передала сфер влияния бизнеса. Под суд попали бывший лидер диаспоры Шахин Шыхлински и его сын-адвокат Мутвалы. История привела к международному скандалу. Хроника уголовного преследования — в материале URA.RU.
27 июня.
Следственные действия начались 27 июня в пять утра.
По данным URA.RU, силовики ворвались к гражданам Азербайджана в пять утра. У них дома прошли обыски. По слухам, на допрос могли быть доставлены свыше 50 человек.
Многих после следственных действий отпустили домой. Позже стало известно, что задержаны восемь человек: братья Сафаровы: Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов.
В этот жен день, по слухам, следователи увозили на допрос главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Сам он эти сведения опроверг, заявив, что негатив про него распространяют недоброжелатели.
28 июня.
Подробности уголовного дела стали известны лишь на следующий день. Фигурантов подозревают в убийстве торговца Юниса Пашева в 2001-м, покушении на его друга Фехруза в 2010-м, который пытался привлечь преступников к уголовной ответственности, и убийстве Икрома Гаджиева в 2011 году. Известно, что семеро из них свою вину не признали. По слухам, обличающие на всех показания мог дать Мазахир Сафаров. Силовики вывозили его на место преступлений для дачи показаний.
29 июня.
Первую тройку азербайджанцев привезли в суд в минувшее воскресенье. Аяза, Мазахира и Акифа отправили в следственный изолятор на 22 дня — до 19 июля. В Ленинском райсуде их поддерживали представители диаспоры, дипломаты и соотечественники.
В этот же день МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование уголовного дела. Дипломаты были недовольны задержанием соотечественников. В стране отменились концерты российских звезд, а позже пошли задержания граждан РФ.
1 июля.
Бакир Сафаров.
Меры пресечения продолжились во вторник. В этот раз были арестованы Бакир Сафаров и Ахлиман Гянджиев. Судья Лариса Малухина отправила их под стражу до 19 июля. Кафе «Каспий», которое связывают с «кланом Сафаровых», закрылось. Работает ли оно сейчас, неизвестно.
Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Обстановка была напряженной. Приставы тщательно контролировали ситуацию, не допуская ЧП.
Вечером силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински, когда он проезжал мимо своего торгового центра Baku Plaza. За рулем был его сын Мутвалы, которого сначала тоже задержали (позже отпустили). Мутвалы говорил URA.RU, что его отца допросили в качестве свидетеля (уже во второй раз) и отпустили домой без предъявления каких-либо обвинений.
Ахлиман Гянджиев Mercedes, из которого вытащили Шыхлински-старшего.
2 июля.
Утром был арестован Шахин Лалаев. А о том, что в среду в суд доставят еще двоих подозреваемых — Камала и Азиза — стало известно лишь вечером. Судья Юлия Лобанова также отправила их в СИЗО до 19 июля. Защита планирует обжаловать аресты.
Шахин Лалаев Азиз Абасов прятал свое лицо от СМИ.
15 июля.
В этот день силовики задержали Мутвалы Шыхлински и предъявили ему обвинение в применении насилия к сотруднику спецназа. Позже суд отправил его в следственный изолятор. Свою вину он отрицает и уверяет, что не видел сотрудника правоохранительных органов, когда сдавал назад. После этого Шыхлински-старший уехал из столицы Урала. 30 июля стало известно, что его объявили в розыск.
Мутвалы Шыхлински сейчас в СИЗО-1.
2 августа.
Шыхлински-старший был задержан Москве. Его доставили в Екатеринбург, где предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Он стал фигурантом дел о покушении прошлых лет и обвиняемым в причинении вреда силовику, за что будут судить и его сына.
17 декабря.
Уголовное дело азербайджанцев поступило в Кировский районный суд. Слушания по делу этнического клана пройдет с участием присяжных. Эпизод, который вменяют Мутвалы и его папе, выделили в отдельное производство.
26 января.
Материалы дела будут рассматриваться в Свердловском облсуде, но судьей Кировского райсуда Юрием Радчуком. Слушания пройдут с участием присяжных заседателей.
Шахин Шыхлински.