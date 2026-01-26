Ричмонд
Проходчик погиб при обрушении горной выработки в российском регионе

На одном из промышленных предприятий в Гайском муниципальном округе Оренбургской области произошло обрушение горной выработки.

На одном из промышленных предприятий в Гайском муниципальном округе Оренбургской области произошло обрушение горной выработки. О ЧП сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сигнал поступил в 6:25 по местному времени (4:25 мск). Площадь обрушения уточняется.

В Гайском горно-обогатительном комбинате рассказали ТАСС, что при происшествии погиб работник предприятия. Несовместимые с жизнью травмы получил проходчик подземного участка 1983 года рождения. Других пострадавших, по информации комбината, нет.

На предприятии заявили, что работа продолжается в штатном режиме. В настоящий момент сформирована комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Родным и близким погибшего обещали оказать необходимую помощь.

Ранее похожий инцидент произошел в Курагинском районе Красноярского края, где на шахте АО «Артемовский рудник» произошло обрушение горной массы.

