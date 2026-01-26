Ричмонд
Посол Южной Кореи в Москве Гон Ро Мён умер в возрасте 94 лет

В возрасте 94 лет ушел из жизни экс-министр иностранных дел Южной Кореи, первый посол республики в Москве Гон Ро Мён.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 94 лет ушел из жизни экс-министр иностранных дел Южной Кореи, первый посол республики в Москве Гон Ро Мён, передает Yonhap со ссылкой на сотрудника Фонда Восточной Азии.

В публикации отмечается, что Гон Ро Мён сыграл ключевую роль в налаживании дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея. Он занимал пост посла в Москве с 1990 по 1992 год, после чего возглавил южнокорейское посольство в Токио. В 1994 году его назначили министром иностранных дел, эту должность он занимал в течение двух лет.

После ухода с госслужбы Гон Ро Мён продолжил деятельность в качестве эксперта и занимал посты в различных исследовательских институтах.

Ранее сообщалось, что руководитель представительства Министерства иностранных дел России в Смоленске Андрей Линёв скончался в 62 года.