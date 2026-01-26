Посол Южной Кореи в Москве Гон Ро Мён умер в возрасте 94 лет

В публикации отмечается, что Гон Ро Мён сыграл ключевую роль в налаживании дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея. Он занимал пост посла в Москве с 1990 по 1992 год, после чего возглавил южнокорейское посольство в Токио. В 1994 году его назначили министром иностранных дел, эту должность он занимал в течение двух лет.