Посол Южной Кореи в Москве Гон Ро Мён умер в возрасте 94 лет

В возрасте 94 лет ушел из жизни экс-министр иностранных дел Южной Кореи, первый посол республики в Москве Гон Ро Мён, передает Yonhap со ссылкой на сотрудника Фонда Восточной Азии.
В публикации отмечается, что Гон Ро Мён сыграл ключевую роль в налаживании дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея. Он занимал пост посла в Москве с 1990 по 1992 год, после чего возглавил южнокорейское посольство в Токио. В 1994 году его назначили министром иностранных дел, эту должность он занимал в течение двух лет.
После ухода с госслужбы Гон Ро Мён продолжил деятельность в качестве эксперта и занимал посты в различных исследовательских институтах.
