Водитель автомобиля погиб в аварии с грузовым поездом в Омской области

Грузовой состав столкнулся с легковушкой на переезде в Омской области, водитель автомобиля погиб. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП схода поезда с рельсов не произошло, на движение составов ДТП не повлияло.
— Дорожно-транспортному происшествию предшествовали игнорирование водителем требования запрещающего сигнала светофора, выезд автомобиля перед движущимся подвижным составом, — написали в Telegram-канале транспортной прокуратуры.
В Псковской области четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Инцидент произошел на переезде в деревне Чернушка. В результате аварии погибли все находившиеся в автомобиле люди.