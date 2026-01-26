Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель автомобиля погиб в аварии с грузовым поездом в Омской области

Грузовой состав столкнулся с легковушкой на переезде в Омской области, водитель автомобиля погиб. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Грузовой состав столкнулся с легковушкой на переезде в Омской области, водитель автомобиля погиб. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП схода поезда с рельсов не произошло, на движение составов ДТП не повлияло.

— Дорожно-транспортному происшествию предшествовали игнорирование водителем требования запрещающего сигнала светофора, выезд автомобиля перед движущимся подвижным составом, — написали в Telegram-канале транспортной прокуратуры.

В Псковской области четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Инцидент произошел на переезде в деревне Чернушка. В результате аварии погибли все находившиеся в автомобиле люди.