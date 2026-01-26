Ричмонд
На Кремлевской дамбе в Казани столкнулись несколько машин

На Кремлевской дамбе случилось массовое ДТП, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

ДТП произошло в начале моста, по направлению от Кремля до улицы Декабристов. По словам очевидцев, столкнулось порядка пяти автомобилей. Пострадавших, предварительно, нет.

Затора на мосту в настоящее время также не наблюдается.