Обломки дронов повредили жилые дома на Кубани, пострадал человек: карта атаки БПЛА на 26 января

ВСУ продолжают атаки по регионам РФ.
ВСУ продолжили попытки атак на территорию России. В ночь на 26 января был отражен очередной масштабный воздушный налет. Всего дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников.
Основной удар пришелся на южные регионы: 34 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, еще четыре — над акваторией Азовского моря. Также по одному дрону уничтожено над территорией Брянской и Калужской областей. Карта атак украинских беспилотников — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Краснодарский край.
Обломки украинских беспилотников упали на территории нескольких предприятий и частных домовладений в Славянске-на-Кубани. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия пострадал один человек.
Фрагменты дронов были обнаружены на территории двух предприятий, а также в семи частных домовладениях. В трех жилых домах выбило оконные стекла, в одном из них повреждена кровля. Еще в одном домовладении поврежден навес. По остальным адресам обломки упали рядом со зданиями, не нанеся существенного ущерба.
Ростовская область.
Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области тоже были отражены атаки с воздуха. В ходе них силы ПВО уничтожили беспилотные аппараты над городом Каменском-Шахтинским. Информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала.
Брянская область.
В Брянской области был ликвидирован один украинский беспилотник. Пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Беспилотная опасность.
Также ночью в ряде регионов объявляли беспилотную опасность. Угрозу атаки объявляли в Воронежской, Белгородской и Липецкую области, а также в Чувашии.
Ограничения в аэропортах.
Аэропорт Краснодар (Пашковский) вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это решение было принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. С 26 января аэропорт должен был работать в измененном режиме, принимая регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Ограничения были сняты в 7:04 по московскому времени.
Накануне вечером.
С 20.00 до 23.00 по московскому времени 25 января было перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть дронов была сбита над южными территориями: восемь единиц — над Ростовской областью и два — над Крымом. Также удары были направлены на западные области: по два БПЛА уничтожено над Брянской областью и один — над Курской.