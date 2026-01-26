Обломки дронов повредили жилые дома на Кубани, пострадал человек: карта атаки БПЛА на 26 января

С 20.00 до 23.00 по московскому времени 25 января было перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть дронов была сбита над южными территориями: восемь единиц — над Ростовской областью и два — над Крымом. Также удары были направлены на западные области: по два БПЛА уничтожено над Брянской областью и один — над Курской.