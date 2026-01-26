На Ямале осудили учителей за жестокое обращение с детьми

Учителям запретили работать в системе образования и воспитания четыре года.
Двум бывшим учителям физкультуры в селе Гыда Тазовского района ЯНАО вынесли приговор за жестокое обращение с воспитанниками. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры. Педагогам назначили обязательные работы и запрет на работу в системе образования и воспитания на четыре года.
«Их признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Суд с учетом позиции гособвинителя назначил им наказание в виде обязательных работ с лишением права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью сроком на четыре года. Приговоры суда не вступили в законную силу», — сообщили в ведомстве.
О возможных нарушениях в Гыданской школе-интернате стало известно в ноябре 2025 года. Тогда URA.RU сообщало о проверке учреждения силовиками. Позднее выяснилось, что с марта 2024 года по октябрь 2025 года учителя физкультуры во время занятий применяли к ученикам недопустимые методы воспитания.