На Ямале осудили учителей за жестокое обращение с детьми

«Их признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Суд с учетом позиции гособвинителя назначил им наказание в виде обязательных работ с лишением права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью сроком на четыре года. Приговоры суда не вступили в законную силу», — сообщили в ведомстве.