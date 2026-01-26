Рост цен в Башкирии замедлился до минимального за последние пять лет уровня

По итогам 2025 года инфляция в Башкирии показала самый низкий рост цен за последние пять лет. В декабре годовой показатель снизился до 6,3% после 6,7% в ноябре.
Как отмечают в отделении Банка России по Башкирии, за прошедший год разные категории товаров и услуг подорожали неравномерно. Цены на продукты питания в среднем росли вровень с общей инфляцией, на непродовольственные товары — чуть медленнее, а стоимость услуг повышалась опережающими темпами.
В числе товаров, которые за год подешевели или выросли меньше всего, оказались яйца, овощи и фрукты, а также мобильная связь, бытовая электроника и зарубежные туры. Наибольшее подорожание коснулось общепита, чая и кофе, печатных изданий, жилищно-коммунальных услуг и аренды жилья.
Сотрудник отделения Банка России Алмаз Габдуллин пояснил, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора уже позволила серьезно замедлить рост цен, но он все еще выше целевого ориентира. Для устойчивого снижения инфляции, по его словам, необходимо еще некоторое время сохранять высокие ставки по вкладам и кредитам, чтобы сдержать избыточный спрос в экономике.
В целом по России годовая инфляция в декабре также замедлилась — с 6,6% до 5,6%. Прогноз регулятора предполагает дальнейшее снижение показателя до 4−5% в 2026 году и его стабилизацию на уровне около 4% в последующие годы.
