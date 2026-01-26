Рост цен в Башкирии замедлился до минимального за последние пять лет уровня

Сотрудник отделения Банка России Алмаз Габдуллин пояснил, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора уже позволила серьезно замедлить рост цен, но он все еще выше целевого ориентира. Для устойчивого снижения инфляции, по его словам, необходимо еще некоторое время сохранять высокие ставки по вкладам и кредитам, чтобы сдержать избыточный спрос в экономике.