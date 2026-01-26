СК расследует смерть младенца в больнице Ростова-на-Дону

Как следует из сообщения ведомства, жительница Ростовской области обратилась к главе СК с жалобой на врачей родильного отделения одной из клиник столицы региона. По ее словам, медики некачественно оказали помощь, что привело к гибели ее ребенка.
Так, в декабре 2025 года женщину с началом родов доставили в медучреждение, но врачи отказались провести необходимое хирургическое вмешательство. Так, из-за неправильно выбранной тактики лечения и допущенных ошибок младенец получил травмы и через несколько дней умер.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.