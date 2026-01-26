СМИ: Жертвы подмены в роддоме в период СССР добиваются компенсации 30 миллионов

Суды отказываются выплачивать компенсацию в размере 30 миллионов рублей жертвам подмены в роддоме — инстанции ссылаются на неточность в законах СССР. Об этом в понедельник, 26 января, рассказали в Telegram-канале Baza.
Инцидент произошел в 1989 году. Тогда женщина по имени Наталья лежала в одной палате с еще одной роженицей Галиной. Женщины родили в один день, и врачи принесли им детей с одинаковыми бирками — на них была одна и та же фамилия.
Медики утверждали, что выдали сыновей правильно. Наталья 34 года жила в сомнениях — она видела, что ее ребенок совсем не похож на нее с мужем. Семья решилась на ДНК-тест, который подтвердил опасения — степень родства составила ноль процентов.
После результатов у одной из жертв подмены случилось «расстройство адаптации». Уже порядка трех лет семьи пытаются добиться компенсации. Они хотят от Минфина, Минздрава и региональных властей компенсацию в размере 30 миллионов рублей.
Но нижестоящие суды отказывают в иске. Они ссылаются на то, что советские законы не предусматривали компенсацию вреда в современном понимании, а значит нынешние нормы к ситуации неприменимы, уточнили в публикации.
В Норвегии двух новорожденных детей также подменили в роддоме в 1965 году, однако об этом стало известно только спустя 50 лет. В 2021 году семьи сдали ДНК-тест, который выявил ошибку с подменой младенцев.