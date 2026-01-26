Задержки и отмены рейсов: что происходит с авиаперелетами в России 26 января 2026

С опозданием прибудут в аэропорт самолеты из Новосибирска (прилет в 07:38 вместо 06:50), из Иркутска (прилет в 08:51 вместо 07:00), из Казани (прилет в 09:17 вместо 08:45), из Астрахани (прилет в 09:34 вместо 09:15), из Екатеринбурга (прилет в 09:44 вместо 09:20), из Нового Уренгоя (прилет в 09:53 вместо 09:25), из Самарканда (прилет в 10:22 вместо 09:55), из Якутска (прилет в 11:50 вместо 10:00), из Владивостока (прилет в 12:14 вместо 11:55).