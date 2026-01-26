Задержки и отмены рейсов: что происходит с авиаперелетами в России 26 января 2026

В крупных аэропортах России задерживают рейсы.
26 января в аэропортах России сообщается о массовых задержках рейсов на вылет и прилет. По информации Росавиации, ночью из-за атак беспилотников приостанавливали работу аэропорта Пашковский (Краснодар). На данный момент задержек рейсов там не зафиксировано. Однако в аэропортах других крупных городов России сообщают об изменениях в расписании самолетов. Подробнее о ситуации на данный момент — в материале URA.RU.
Над регионами России уничтожили 40 БПЛА в ночь на 26 января 2026.
Средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников на территории страны, сообщило Минобороны РФ. 34 беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края, еще четыре — над акваторией Азовского моря. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено в Брянской и Калужской областях.
По данным Росавиации, в ночь на 26 января были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. На данный момент задержек рейсов в Пашковском не зафиксировано.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 26 января 2026.
В аэропорту Внуково сообщается об опоздании рейса из Махачкалы: самолет прилетит в 09:16 вместо 09:00. Прибытие рейса из Термеза перенесли с 09:00 на 09:23. Позже ожидается прилет самолета из Пхукета. Он прилетит в 15:30 вместо 14:55. По данным онлайн-табло, на вылет задержек рейсов не фиксируется.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 26 января 2026.
На данный момент в Домодедово не сообщается о задержках рейсов на вылет. На прилет задерживается самолет из Екатеринбурга: рейс ожидается в 07:43 вместо 07:25. Перенесли прибытие рейса из Барнаула: самолет прилетит в 09:00 вместо 08:00. Также рейс из Куляба прилетит в московский аэропорт в 09:12 вместо 08:15.
С опозданием прибудут самолеты из Кызыла (прилет в 23:25 вместо 09:20), из Норильска (прилет в 10:55 вместо 09:50), из Бишкека (прилет в 10:55 вместо 10:25), из Улан-Удэ (прилет в 11:55 вместо 11:15), из Благовещенска (прилет в 13:57 вместо 11:30), из Иркутска (прилет в 15:30 вместо 12:45).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 26 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Шереметьево задерживают вылет рейса в Махачкалу: самолет отправится в 09:05 вместо 08:05. Вылет самолета в Грозный перенесли с 08:15 на 09:15.
С опозданием прибудут в аэропорт самолеты из Новосибирска (прилет в 07:38 вместо 06:50), из Иркутска (прилет в 08:51 вместо 07:00), из Казани (прилет в 09:17 вместо 08:45), из Астрахани (прилет в 09:34 вместо 09:15), из Екатеринбурга (прилет в 09:44 вместо 09:20), из Нового Уренгоя (прилет в 09:53 вместо 09:25), из Самарканда (прилет в 10:22 вместо 09:55), из Якутска (прилет в 11:50 вместо 10:00), из Владивостока (прилет в 12:14 вместо 11:55).
Задержки и отмены рейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 26 января 2026.
В аэропорту Пулково задерживают рейсы на вылет и прилет. С опозданием отправится рейс в Ноябрьск: вылет самолета в 09:50 вместо 06:50. Перенесли отправку самолета в Краснодар с 07:10 на 07:45. Позже отправится рейс в Самарканд (вылет в 11:30 вместо 09:20). Отменен вылет самолета в Москву, назначенный на 10:30.
С опозданием прибудет в Пулково самолет из Екатеринбурга: посадка ожидается в 09:05 вместо 07:10. Позже приземлятся в аэропорту рейсы из Москвы (прилет в 09:01 вместо 08:04), из Иркутска (прилет в 11:52 вместо 11:25).
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 26 января 2026.
По данным онлайн-табло, в Кольцово задерживают вылет самолета в Санкт-Петербург: отправка ожидается в 14:00 вместо 06:15. Отменен рейс в Новый Уренгой, назначенный на 11:00.
С опозданием прибудут в Екатеринбург самолеты из Сургута (прилет в 15:20 вместо 09:05), из Хабаровска (прилет в 10:45 вместо 09:55), из Владивостока (прилет в 11:40 вместо 11:05), из Барнаула (прилет в 14:20 вместо 13:10). Отменен рейс и Нового Уренгоя, назначенный на 16:45.
Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 26 января 2026.
В аэропорту Новосибирска сообщается о задержке вылета рейса в Душанбе: самолет отправится в 13:30 вместо 13:00. С опозданием прибудут в Толмачево самолеты из Хабаровска (прилет в 12:35 вместо 11:25), из Мирного (прилет в 19:36 вместо 11:36), из Магадана (прилет в 12:15 вместо 11:55).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 26 января 2026.
По данным онлайн-табло в Сочи задерживается вылет самолета в Тель-Авив: рейс отправится в 08:20 вместо 08:00. Перенесли отправку рейса в Сургут с 12:50 на 14:10. С опозданием вылетит самолет в Челябинск (отправка в 14:25 вместо 13:10). Отменен рейс в Ереван, назначенный на 18:00. Также не полетит самолет в Барнаул в 13:05.
На вылет отменены рейсы в Екатеринбург (назначен на 07:40), в Тюмень (назначен на 08:25), в Ереван (назначен на 17:00). С опозданием прибудет в аэропорт самолет из Сургута (прилет в 13:10 вместо 11:50).