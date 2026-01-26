Ричмонд
В Индонезии гибнут и пропадают люди из-за схода оползня. Видео

Число жертв оползня в индонезийской провинции Западная Ява достигло 17 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Из-за схода оползня минимум 73 человека числятся пропавшими без вести (архивное фото).

«В Индонезии число погибших из-за схода оползня достигло 17», — говорится в материале. Также, по информации ведомства, как минимум 73 человека считаются пропавшими без вести.

Сход оползня произошел 24 января в округе Западный Бандунг. В результате проливных дождей массами грунта был накрыт населенный пункт Пасир Лангу.