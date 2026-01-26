Подросток из Крыма поджег и расстрелял машины мужчин, которых считал евреями

17-летний житель Крыма на заседании Южного окружного военного суда признался в том, что намеренно уничтожал машины, принадлежащие, по его мнению, евреям. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в правоохранительных органах.
В 2024 году несовершеннолетний вступил в террористическую организацию, которая выступает за захват власти. Целей она достигает путем взрывов и поджогов зданий.
Фигурант уголовного дела слил из бензобака мопеда около литра бензина, после чего поджег автомобиль Opel Calibra, который, как он считал, является собственностью еврея.
Выяснилось, что подросток также пытался уничтожить машину другого мужчины — для этого он купил пусковое устройство «ПУ-4» и патроны к нему. Несовершеннолетний несколько раз выстрелил в ВАЗ, но ущерба не причинил, уточнили в ТАСС.
23 января сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) также задержали в Крыму двух граждан России, которые совершили диверсии по указанию украинских спецслужб.