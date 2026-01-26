Ричмонд
Все жилые дома в Мурманске обеспечили теплом и водой после аварии

Жилые дома и соцобъекты в Мурманске обеспечили теплом и водой на фоне проблем с электричеством. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Он уточнил, что в понедельник пиковая нагрузка на сеть может вырасти, так как многие будут собираться на работу или учебу. Чибис добавил, что в случаях ЧП энергетикам придется действовать оперативно, без возможности предупредить об отключениях.

— На данный момент все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой. В 80 процентах домов — стабильное электроснабжение. Завтра на оперативном совещании постараемся обозначить сроки по урегулированию ситуации, — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Мэр Мурманска Иван Лебедев в пятницу, 23 января, сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация произошла в Североморске.

Президент России Владимир Путин потребовал в короткие сроки восстановить подачу электроэнергии и теплоснабжения в населенные пункты, где произошли аварийные отключения. С таким поручением он обратился к министру энергетики России Сергею Цивилеву.