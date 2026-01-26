Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров

Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил фонтаны лавы высотой до 480 метров во время своего 41-го эпизода извержения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По информации на сайте ведомства, новый этап извержения Килауэа начался 24 января 2026 года в 11:10 по гавайскому времени (00:10 25 января по московскому времени). Были активны как северное, так и южное жерло.
Отмечается, что 41 эпизод продолжающегося извержения кратера Халемаумау начался с резкого увеличения сейсмической активности. Высота фонтанов из обоих жерл достигла максимума после 12:30 (01:30 мск).
Ранее, 13 января USGS сообщила о первом извержении Килауэа в 2026 году. Тогда высота фонтанов лавы достигала 200 метров.
Килауэа считается одним из самых активных вулканов на планете и в традиционных верованиях гавайцев является местом обитания богини вулканов Пеле.