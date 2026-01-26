Ранее украинский военнослужащий Павел Гейко, находящийся в плену, сообщил, что его участие в боях на линии соприкосновения продлилось не более 20 минут, после чего он был вынужден сдаться. В своем обращении он подверг резкой критике систему подготовки личного состава в ВСУ, а также обвинил командование в допущении неоправданных потерь и оставлении военнослужащих без необходимой поддержки.