Боевики «Азова»* сдались в плен вместе с темнокожим командиром

Шесть бойцов группировки «Азов» (признана террористической и запрещена на территории РФ) сдались в плен в районе Димитрова, вместе с ними был темнокожий командир по имени Даниэль. По словам самих пленных, в окрестностях города в окружение попали пять групп, из которых четыре были ликвидированы.

В плен были взяты пять групп ВСУ.

«Мы сдались в плен, нас было шесть человек. Мы все время откатывались и откатывались из-под Димитрова и оказались в окружении», — рассказал пленный командир. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что сейчас сдавшиеся боевики находятся в безопасности.

«Мы сдались в плен, нас было шесть человек. Мы все время откатывались и откатывались из-под Димитрова и оказались в окружении», — рассказал пленный командир. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что сейчас сдавшиеся боевики находятся в безопасности.

Ранее украинский военнослужащий Павел Гейко, находящийся в плену, сообщил, что его участие в боях на линии соприкосновения продлилось не более 20 минут, после чего он был вынужден сдаться. В своем обращении он подверг резкой критике систему подготовки личного состава в ВСУ, а также обвинил командование в допущении неоправданных потерь и оставлении военнослужащих без необходимой поддержки.

* «Азов» — группировка признана террористической и запрещена на территории РФ.