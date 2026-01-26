Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сильный мороз семья с двумя детьми застряла в лесу

Во время крепких морозов семья с двумя детьми отправилась на машине к горе Егозе из Челябинска и застряла в лесу. Сами выбраться из ловушки они не смогли, поэтому обратились за помощью к спасателям. Рассказываем, чем закончилась история.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 25 января. Сначала автомобиль застрял в лесу, а потом два колеса разбортовались. На место прибыли спасатели, которые увезли женщину и детей в расположение отряда в Кыштыме, откуда они отправились домой.

— Отец семейства остался на месте до прибытия эвакуатора, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К слову, на Челябинскую область надвигается серьёзное потепление. Уже на этой неделе в регионе будут фиксировать приятные для зимы −3 градуса.