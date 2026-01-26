В сильный мороз семья с двумя детьми застряла в лесу

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 25 января. Сначала автомобиль застрял в лесу, а потом два колеса разбортовались. На место прибыли спасатели, которые увезли женщину и детей в расположение отряда в Кыштыме, откуда они отправились домой.
— Отец семейства остался на месте до прибытия эвакуатора, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
К слову, на Челябинскую область надвигается серьёзное потепление. Уже на этой неделе в регионе будут фиксировать приятные для зимы −3 градуса.