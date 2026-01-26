Ричмонд
В столкновении поезда и машины под Омском водитель «Лады» погиб на месте

«Лада» выехала на красный свет в районе станций «Карбышево-1» и «Карбышево-2».

Источник: Комсомольская правда

Восточное межрегиональное СУТ СКР и полиция уточнили детали аварии, случившейся с поездом и легковой машиной в ночь на понедельник, 26 января в 4:40. Ранее КП-Омск уже об этом писала.

По информации областного УМВД и СКР, водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1989 г.р., при аварии погиб на месте.

Как мы уже сообщали, автомобилист на железнодорожном переезде «7-й километр участка Карбышево-1 — Карбышево-2» выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовым электровозом. В составе поезда было 66 вагонов.

Ранее мы также писали, что каждая четвертая авария в регионе это наезд на пешехода.