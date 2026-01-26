Ричмонд
Возле еще четырех частных домов в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории частных домов в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщает оперштаб региона в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили на территории еще четырех частных домовладений», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали в зоне двух предприятий города, одного человека госпитализировали, на территории одного из предприятий начались возгорания.

Ранее ночью 26 января оперштаб уже сообщил, что обломки БПЛА повредили три других дома в Славянске-на-Кубани. В зданиях выбило окна, в одном была повреждена крыша, пострадавших нет.

В аэропорту Краснодара (Пашковский) в 1:10 мск были введены ограничения на прием и выпуск рейсов, мера действует и на момент публикации.

