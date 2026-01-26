12-летняя девочка в Уфе после падения с высоты находится в реанимации

В Уфе 12-летняя школьница находится в больнице в тяжелом состоянии после падения с высоты. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. С многочисленными травмами и ушибами девочку доставили в детскую городскую больницу № 17, где ее сразу поместили в отделение реанимации.
По данным на 26 января, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Медики готовятся провести ей срочную хирургическую операцию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.