12-летняя девочка в Уфе после падения с высоты находится в реанимации

В Уфе 12-летняя школьница получила тяжелые травмы после падения.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 12-летняя школьница находится в больнице в тяжелом состоянии после падения с высоты. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. С многочисленными травмами и ушибами девочку доставили в детскую городскую больницу № 17, где ее сразу поместили в отделение реанимации.

По данным на 26 января, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Медики готовятся провести ей срочную хирургическую операцию.

