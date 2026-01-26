ТАСС: подросток из Крыма поджигал и расстреливал автомобили из-за нацизма

17-летний крымский житель признал вину в уничтожении еврейских автомобилей и участии в запрещенной в России организации. Об этом узнал ТАСС в правоохранительных органах.
В 2024 году в Симферополе подросток вступил в террористическую организацию, выступающую за захват власти через взрывы и поджоги. Он украл литр бензина из мопеда и поджег автомобиль Opel Calibra, считая его собственностью еврея.
После поджога машины подросток сообщил куратору о возбуждении уголовного дела и попросил денег на адвоката. Также установлено, что он пытался уничтожить другой автомобиль, используя пусковое устройство «ПУ-4», но не причинил ущерба из-за отсутствия стекол.
