Еще одно расчленение. У убийцы экс-мэра Тархова появился подражатель?

В Самарской области задержан 76-летний местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого и сокрытии улик.
По информации, которой поделилось следствие, 24 января 2026 года мужчина вместе с 70-летним знакомым пил алкоголь в бане, расположенной на территории его дома в Кинель-Черкасском районе. Во время разговора между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта фигурант ударил оппонента, от чего тот скончался прямо там.
После этого пенсионер расчленил тело потерпевшего и выбросил его в выгребную яму. Подробностей того, как подозреваемый это делал не приводится.
В настоящий момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Случай вызвал общественный резонанс, напомнив о громких преступлениях с расчленением в России. Год назад Самарскую область и всю страну повергла в шок история убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Как выяснили следователи, они были убиты, затем тела расчленили, пропустили через мясорубку вместе с гречкой и выбросили в мусорные контейнеры. Останки искали на мусорном полигоне, но так и не нашли. В этом убийстве обвиняется внучка Тархова — Екатерина и два подельника.
Кроме этого, громкий случай с расчленением тел произошел в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Он был связан с убийством аспирантки СПбГУ Анастасии ее научным руководителем историком Соколовым. Во время ссоры на почве ревности в квартире на набережной Мойки Соколов убил 24-летнюю девушку, затем расчленил тело с помощью пилы, топора и ножей, попытавшись утопить останки в реке Мойка. Соколов был задержан после падения в воду с рюкзаком, содержащим отрезанные руки жертвы, признался в содеянном и в декабре 2020 года приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима.