Еще одно расчленение. У убийцы экс-мэра Тархова появился подражатель?

Кроме этого, громкий случай с расчленением тел произошел в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Он был связан с убийством аспирантки СПбГУ Анастасии ее научным руководителем историком Соколовым. Во время ссоры на почве ревности в квартире на набережной Мойки Соколов убил 24-летнюю девушку, затем расчленил тело с помощью пилы, топора и ножей, попытавшись утопить останки в реке Мойка. Соколов был задержан после падения в воду с рюкзаком, содержащим отрезанные руки жертвы, признался в содеянном и в декабре 2020 года приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима.